Il Milan punta a rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, che segnerà il ritorno in Champions League dei rossoneri. Idea dal Bayern

Con il ritorno in Champions League da tempo acquisito sul campo, il Milan può lavorare con maggiore serenità in sede di calciomercato per rafforzare la compagine allenata da Stefano Pioli. Sostituito già Donnarumma con Mike Maignan, Maldini e soci sposteranno presto i loro sforzi tra attacco e centrocampo, dove potrebbero essere concentrati gli sforzi maggiori dal punto di vista economico. Il co-titolare di Ibrahimovic è sempre un tema di attualità, esattamente come quello riguardante un nuovo mediano di qualità abile in entrambe le fasi e che abbia sia una carta d’identità ancora giovane che buona esperienza a livello internazionale. Identikit questo che potrebbe portare ad una ghiotta occasione dal Bayern Monaco. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, rivoluzione in avanti | Milan ko

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo in trequarti | Ecco l’alternativa a De Paul!

Calciomercato Milan, colpo Champions a centrocampo: intuizione Tolisso

Qualità, quantità ed esperienza anche in Champions rappresentano le migliori caratteristiche di Corentin Tolisso, centrocampista classe 1994 del Bayern Monaco reduce però da un’annata complessa. Il francese potrebbe quindi finire nel mirino del Milan, favorito anche da un contratto in scadenza 2022 con prezzo in discesa dopo un’annata difficile dal punto di vista degli infortuni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnovo UFFICIALE | Sfuma l’attaccante

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, cambia tutto | Salta la trattativa!

Ciononostante è riuscito comunque ad entrare tra i convocati della Francia per l’Europeo, a testimonianza ulteriore del suo comprovato valore tecnico. Si tratterebbe di una soluzione di lusso per il Milan per il rilancio Champions, alla luce anche del deludente Tonali e dei tanti problemi fisici che hanno colpito un incostante Bennacer, che insieme a Kessie sarà anche assente ad inizio del prossimo anno per circa un mese di Coppa d’Africa, riducendo al lumicino le scelte di Pioli. Il club meneghino ad un anno dalla scadenza potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Romagnoli, anche lui in chiusura di rapporto nel 2022. Il Bayern Monaco però preferirebbe un’offerta solamente cash per Tolisso che al momento non ha una valutazione superiore ai 20/25 milioni di euro.