Il Milan continua a seguire con attenzione la situazione legata a Jonathan Ikone, trequartista del Lille, ex squadra di un altro colpo rossonero: Mike Maignan

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in sede di calciomercato in vista della prossima stagione che vedrà il ritorno dei rossoneri in Champions League, competizione nella quale mancavano dall’annata 2013/2014. La porta è già stata coperta con l’arrivo di Mike Maignan, gigante ex Lille campione di Francia in carica. Donnarumma è quindi destinato a lasciare Milano nelle prossime settimane, ma per il Milan non finisce qui. Resta infatti caldissima la situazione legata al futuro di Hakan Calhanoglu, anch’egli in scadenza di contratto, ma soprattutto attenzione agli sviluppi sul fronte Rodrigo De Paul, argentino in uscita dall’Udinese nel mirino proprio di Maldini.

Il talento argentino, seguito anche da Juventus, Atalanta ed Atletico Madrid, è un nome caldissimo e l’asta che ne scaturirebbe potrebbe anche vedere il Milan arrivare dietro alle altre big del calcio italiano ed europeo, soprattutto visto il forte interesse dei Colchoneros nei confronti di De Paul, il quale ha una valutazione di mercato non inferiore ai 35/40 milioni di euro.



Calciomercato Milan, l’alternativa a De Paul arriva dalla Francia

In caso di mancato arrivo di Rodrigo De Paul al Milan, vista la foltissima concorrenza per il giocatore argentino, i rossoneri potrebbero tornare su un vecchio pallino della dirigenza, da sempre attenta ai talenti del calcio francese. In questo caso stiamo parlando di Jonathan Ikone, fantasista ed ex compagno di squadra di Maignan al Lille. Il classe 1998 ha una valutazione di circa 30 milioni di euro ed il suo contratto è in scadenza nel 2023.

In questa stagione trionfale in Ligue 1, Ikone ha collezionato ben 37 presenze mettendo a segno quattro reti e fornendo cinque assist ai suoi compagni di squadra. Buono anche il rendimento in Europa League con tre gol e due assistenze in 8 gettoni.