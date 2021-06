Calciomercato Juventus, Raiola piazza lo scambio | Addio de Ligt!

La Juventus vorrebbe riavere Paul Pogba per rinforzare il centrocampo e Mino Raiola potrebbe imbastire lo scambio con de Ligt

La Juventus ha da tempo gli occhi su Paul Pogba, andato via da Torino nel 2016, il suo ritorno al Manchester United non è stato entusiasmante. I Red Devils spesero oltre 100 milioni per il francese, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare già in questa sessione di mercato. Allegri ha sempre apprezzato le qualità del ‘Polpo Paul‘ e la Juve, con la complicità di Mino Raiola, potrebbe riacquistarlo. Anche se non è escluso che il super agente imbastisca un’operazione sulla base di uno scambio con un altro dei suoi assistiti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba per Allegri | Il piano alternativo allo scambio



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, scambio clamoroso | Big da Inzaghi

Juventus, scambio Pogba-de Ligt

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, Allegri ha chiesto il ritorno di Paul Pogba. Raiola, dunque, per riportarlo alla base potrebbe pensare a uno scambio con de Ligt, un altro dei suoi assistiti che lascerebbe la Juve approdando al Manchester United. C’è chiaramente differenza di valore tra i due calciatori, per questioni di età, di ruolo e di contratto. Pogba dai Red Devils è valutato circa 46-47 milioni di euro, mentre de Ligt circa 85 milioni. Ecco perché il conguaglio di 38 milioni sarebbe a favore della Juve.