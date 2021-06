Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Tre cessioni per Casemiro!

La Juventus potrebbe arrivare ad acquistare Carlos Casemiro dal Real Madrid, grazie alle cessioni di tre esuberi

Il reparto della Juventus che più ha sofferto nell’ultima stagione è il centrocampo. L’apporto dei vari Ramsey, Rabiot e Bentancur non è stato soddisfacente. Quello che era il reparto più forte dei bianconeri fino a pochi anni fa, è diventato il punto debole della squadra. L’obiettivo è quello di ritornare ai massimi livelli, e per questo andranno sfruttate le occasioni che presenta il mercato, acquisendo dei top player. Uno di questi potrebbe essere Casemiro, che lascerebbe il Real Madrid già da quest’estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, scambio clamoroso | Big da Inzaghi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, rivoluzione in avanti | Milan ko

Juventus, Casemiro non gradisce Ancelotti

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Casemiro è uno dei quei giocatori che non apprezza il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. L’allenatore era stato l’artefice del prestito al Porto e questo al brasiliano non è mai andato giù, anche perché l’unico a dargli fiducia era stato Zinedine Zidane. Casemiro potrebbe dunque lasciare i Blancos, per 40 milioni di euro. La Juventus accumulerebbe questa cifra grazie alle cessioni di De Sciglio, che frutterebbe 8 milioni. Poi anche di Ramsey e Romero (16 milioni ciascuno), per assicurarsi uno dei migliori mediani al mondo.