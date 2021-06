Il calciomercato di Inter e Juventus può vedere uno scambio a sorpresa nelle prossime settimane: i nomi sul piatto

Chiusa una stagione che ha visto l’Inter di Conte interrompere il dominio quasi decennale della Juventus, è tempo di cambiamenti. I bianconeri ripartono da Allegri mentre ai campioni d’Italia il compito di confermarsi con Simone Inzaghi in panchina. In tal senso, le strade del calciomercato di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi, portando a compimento un suggestivo scambio estivo. Esigenze di mercato differenti quelle delle due big italiane che possono dunque venirsi incontro, accontentando le richieste di Allegri e Inzaghi per l’anno prossimo. L’idea che può prendere forma nelle prossime settimane vedrebbe l’approdo di Szczesny in nerazzurro. Il portiere polacco, valutato circa 30 milioni dal club di Agnelli e già accostato all’Inter, è destinato a partire per fare spazio all’approdo di Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato Inter e Juventus, Szczesny da Inzaghi: idea scambio

Ecco quindi che, in previsione del post Handanovic, l’ex Roma farebbe al caso di Inzaghi. D’altro canto la Juventus è a caccia di un vice Alex Sandro dal sicuro rendimento e gli occhi sono finiti su Federico Dimarco. Dopo una stagione convincente con la maglia dell’Hellas Verona, per il terzino potrebbero aprirsi le porte dell’addio a titolo definitivo.

La ‘Vecchia Signora’ sarebbe quindi pronta ad accoglierlo ed Allegri otterrebbe così il rinforzo nella zona del campo nella quale la Juventus ha più urgenza. Dimarco è reduce da 37 presenze con 5 reti e 5 assist con la squadra di Juric e la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, Juventus ed Inter possono dunque sedersi al tavolo delle trattative: Szczesny in nerazzurro apre all‘approdo di Donnarumma, con Federico Dimarco alla corte di Allegri.