Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di colpi in sede di calciomercato: nel mirino dei rossoneri c’è Berardi dal Sassuolo, ma attenzione anche al profilo di Hamed Junior Traore

Il Milan di Stefano Pioli ha raggiunto il secondo posto nel campionato italiano di Serie A. Dopo un finale thrilling, culminato con la vittoria in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, i rossoneri si sono assicurati una posizione nella prossima fase a gironi di Champions League, competizione nella quale tornano dopo ben sette anni dall’ultima apparizione. In ottica calciomercato, il Milan si è già mosso acquistando Maignan dal Lille, erede di Gigio Donnarumma, e sta lavorando per il cartellino di Olivier Giroud, centravanti francese in uscita dal Chelsea, da poco laureatosi campione d’Europa.

Inoltre, c’è il tema legato al trequartista con il futuro di Calhanoglu decisamente in bilico, e con l’interesse nei confronti di Rodrigo De Paul, stella dell’Udinese che però costa molto ed è ambita da diverse società europee. In alternativa occhio al profilo, a sorpresa, di Hamed Junior Traore, fantasista del Sassuolo che in questa stagione ha messo in mostra tutte le sue qualità.



Calciomercato Milan, idea Traore | Non è l’unico nome dal Sassuolo

Il Milan già da diverse settimane sta seguendo con attenzione il profilo di Domenico Berardi, capitano del Sassuolo, e fra i migliori giocatori della Serie A in questa stagione. Oltre al classe 1994 però, i rossoneri potrebbero tener d’occhio proprio Hamed Junior Traore. Classe 2000, l’originario della Costa d’Avorio ha un contratto fino al 2024 con i neroverdi ed un valore di mercato di almeno 20 milioni di euro.

In questa stagione, nel campionato italiano di Serie A, Hamed Junior Traore è stato il dodicesimo uomo della squadra allenata da Roberto De Zerbi, attuale tecnico dello Shakhtar. Le sue entrate in campo, spesso a gara in corso, sono state decisive e i numeri lo testimoniano con cinque reti messe a segno e cinque assist forniti ai compagni di squadra.