L’Arsenal, all’assalto del terzino del Lille, libera Hector Bellerin, conteso dalle big di Serie A

L’Arsenal è alla ricerca di un nuovo terzino e il primo nome nella lista è Zeki Celik, turco classe ’97, neo campione di Francia con il Lille contribuendo alla vittoria con 3 gol e 3 assist. E’ lui il primo indiziato a sostituire lo spagnolo Hector Bellerin che dopo 10 anni si prepara a lasciare i Gunnars anche se deve fare i conti con la concorrenza di Tottenham e Manchester United. Quest’anno ha disputato una stagione complicata, un solo gol in 25 presenze, ma si è comunque guadagnato l’ammirazione dei top club europei.

Calciomercato, duello Inter-Juventus per Bellerin

Hector Bellerin è da diverso tempo un giocatore nel mirino delle big di Serie A, in particolare Juventus e Inter. Lo spagnolo classe ’95 era stato vicino ai nerazzurri anche in estate ma poi ha prevalso la voglia di prendere Hakimi. Proprio quest’ultimo sembra essere il primo indiziato a lasciare l’Inter, direzione Psg, e Bellerin potrebbe essere il sostituto ideale per la corsia di destra.

Anche la Juventus è a caccia di un terzino destro e sembra alle porte un duello di mercato per il terzino dei Gunners. L’Arsenal, come riportato dal ‘Sun’, è pronto a dare il via libera per la cessione dello spagnolo, visto l’assalto al turco del Lille, Celik che, con due anni di contratto ancora con il Lille, è valutato circa 13 milioni dal club francese. Il prezzo fissato dal club londinese si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere favorita dalle cessioni che arriveranno in casa Inter ma anche in casa Juventus.