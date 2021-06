È in uscita e un vecchio pallino di Massimiliano Allegri. La Juventus prova lo scambio con Cristiano Ronaldo

La Juventus targata Allegri, atto secondo, potrebbe davvero non partire da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è ufficiosamente sul mercato anche per sua stessa volontà oltre che per il desiderio dello stesso club bianconero di liberarsi del suo mega stipendio: 31 milioni di euro netti, più di 50 milioni lordi. Ostacolo al divorzio è proprio l’ingaggio del classe ’85 di Funchal, il cui sogno sembra essere quello di tornare in una delle sue ex squadre. In primis al Real Madrid, in alternativa al Manchester United prima di chiudere la carriera all’altra ex, lo Sporting CP oppure negli Stati Uniti.

Alle ‘Merengues’, riportano indiscrezioni di calciomercato, CR7 sarebbe stato già proposto dalla Juve come pedina di scambio. L’obiettivo era mettere le mani su Isco, in scadenza nel 2022 e da almeno un anno e mezzo in uscita. Era perché è stato mancato, nel senso che i ‘Blanços’ sembra si siano fermamente opposti a questa soluzione. Al ritorno del figliol prodigo, con cui sono arrivate ben quattro Champions e no quindi allo scambio con Isco, via sì ma solo con una offerta cash da 25 milioni di euro. Naturalmente la posizione del Madrid potrebbe cambiare visto l’arrivo di Ancelotti, che con il 36enne ha vinto la ‘Decima’ e costruito un rapporto eccezionale.

Calciomercato Juventus, salta Ronaldo-Isco (almeno per ora). Occhio al Milan per lo spagnolo

Isco sarebbe perfetto per Massimiliano Allegri, ma pure sul piano economico non rappresenterebbe un problema per la Juventus. Il classe ’92 di Benalmadema guadagna infatti intorno ai 7 milioni di euro netti, col Decreto Crescita circa 10 lordi. A lui è sempre interessato anche il Milan. Da non trascurare gli ottimi rapporti tra Maldini e il Real.

