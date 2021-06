Calciomercato Juventus, Allegri pronto a ‘rivoluzionare’ la squadra: il primo passo sarà la conferma di Dybala

Quest’anno, è stato in campo poco meno di 1400 minuti, griffando e graffiando poche volte come suo solito: d’altronde, il feeling tra Dybala e Pirlo non sembra essere mai nato, anche e soprattutto per le vicende contrattuali legate al futuro del talento argentino. Futuro che sembrava irrimediabilmente lontano da Torino, con la Juventus già pronta a capitalizzare al massimo un calciatore a scadenza nel 2022. E invece, gli scossoni in seno alla guida tecnica bianconera e il ritorno di Massimiliano Allegri ‘rischiano’ di cambiare completamente le carte in tavola.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, lady Pirlo demolisce un bianconero | “Parla adesso, che genio!”

Occhio, dunque, alla ‘rivoluzione’ (o meglio ‘restaurazione’) del tecnico livornese: in una Juventus alla ricerca di nuove (e ritrovate) certezze, Allegri promette di rispolverare l’asse portante dei suoi bianconeri. Un asse, dove Paulo Dybala è pronto a tornare protagonista: chiaro, qualche incomprensione tra i due non è certo mancata, ma l’ex tecnico del Milan conosce il talento dell’argentino come pochi. E adesso, si prepara a renderlo nuovamente pedina fondamentale, nonostante la ‘Joya’ fosse ai margini della gestione Pirlo.

Calciomercato Juventus, il miglior Dybala si è visto con Allegri

Anche se nella stagione 2019-2020 (quella targata Maurizio Sarri), Paulo Dybala ha messo in fila numeri da MVP, è con Massimiliano Allegri che l’argentino ha dato il meglio di sé. Nelle quattro stagioni con il livornese in panchina, l’argentino non è mai sceso al di sotto delle 42 presenze stagionali, facendo registrare numeri impressionanti soprattutto in termini realizzativi. Insomma, il quadriennio ‘allegriano’ ha visto Dybala raccogliere 182 presenze, 78 reti e 24 assist: numeri da vero fuoriclasse, lo stesso che ora la Juventus spera di rivedere con il tecnico toscano alla guida. E già nel corso di questa estate, i bianconeri proveranno a sancire la centralità dell’argentino ridiscutendo la possibilità di un nuovo contratto e allontanando, così, le voci e gli spauracchi di un possibile addio.