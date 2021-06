Il Milan lavora per nuovi colpi di calciomercato e intanto spunta un retroscena sull’affare Tomori: no allo scambio

È stata un’annata particolare per il Milan, che era partita nel migliore dei modi conquistando e mantenendo la vetta fino al mese di gennaio per poi calare e cedere il primo posto all’Inter. I rossoneri però hanno tenuto duro fino alla fine raggiungendo comunque l’obiettivo primario prefissato a inizio stagione, ovvero la qualificazione in Champions League sette anni dopo l’ultima volta.

Ora i rossoneri si stanno muovendo sul calciomercato per provare a costruire una rosa competitiva in vista della prossima annata, per fare una bella figura nella massima competizione europea. Prima di tutto si parte dalle riconferme e in queste ore è stato raggiunto l’accordo con Tomori.

Calciomercato Milan, riscatto Tomori: il retroscena su Leao e Romagnoli

Il Milan pagherà al Chelsea la somma di 27 milioni di euro per trattenere uno dei protagonisti della cavalcata di quest’anno. Tomori infatti è arrivato nel mese di gennaio e si è conquistato un posto da titolare grazie alle ottime prestazioni disputando 17 gare e siglando anche una rete.

Spunta un retroscena sulla trattativa: per arrivare a lui il Milan ha cercato di convincere il Chelsea attraverso delle pedine di scambio. I rossoneri hanno provato a mettere sul piatto Alessio Romagnoli o Rafael Leao, ma i ‘Blues’ hanno deciso di volere soltanto soldi.

Così il Milan ha accettato le condizioni del Chelsea e pagherà la somma di denaro richiesta per puntare ancora sul 23enne.