Gianluigi Donnarumma, dopo l’addio al Milan, è uno dei parametri zero più appettibili, oltre la Juventus si aggiunge anche un’altra big di A

La telenovela tra il Milan e Gianluigi Donnarumma si è conclusa con Paolo Maldini che annunciava che il portiere della Nazionale italiana non sarà più un giocatore rossonero dalla prossima stagione, dal 30 giugno a essere sinceri: il contratto in scadenza, per divergenze, non è stato rinnovato, e quindi via con il calciomercato. Sull’estremo difensore di Castellamare di Stabia sono iniziate a spuntare come funghi le pretendenti. La più accreditata, al momento, sembra essere la Juventus di Massimiliano Allegri, che però dovrà stare attenta a eventuali ‘sgambetti’, anche in Serie A, sostengono dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, colpo Milinkovic | Scambio con Sarri: i dettagli

Calciomercato, Mourinho ‘ruba’ Donnarumma alla Juventus

Con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, arrivato a campionato ancora in corsa, sebbene già archiviato per i giallorossi, la piazza capitolina si è riscaldata parecchio: i tifosi hanno iniziato a sognare in grande, e la dirigenza non vuole certo deluderli. Dal calciomercato, quindi, servono colpi che possano rilanciare la squadra nell’Olimpo delle grandi dopo una stagione un po’ opaca. A questo proposito, serve un portiere. E perché no Donnarumma?

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Mourinho spinge per lo scambio | I dettagli

Il numero uno azzurro, che dall’11 giugno difenderà i pali della Nazionale di Roberto Mancini a Euro 2020, è forse il miglior parametro zero in circolazione tra i pali. Lo dicono i numeri, e anche la Serie A, che ieri lo ha eletto come MVP nel ruolo per la stagione appena passata. A questo si deve aggiungere anche il fatto che la Roma in porta si trova in una situazione di emergenza, con Pau Lopez ai saluti, e Antonio Mirante pure.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Ancelotti nella Capitale | Ritorno clamoroso

Non sarà un’operazione semplice, chiaro. Uno perché le cifre richieste dal suo procuratore, l’italo-olandese Mino Raiola, sono piuttosto proibitive, e hanno portato al dietro-front del Milan. Due perché anche la Juventus, anzi soprattutto i bianconeri, sono in forte pressing per l’arrivo di Donnarumma a difesa dei pali per l’anno prossimo. Sarà una lotta, insomma, senza esclusioni di colpi. Dopo tutto, stiamo parlando di uno dei migliori prospetti in giro.