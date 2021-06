Calciomercato, non solo Donnarumma | Da Locatelli a Belotti: gli azzurri che potrebbero cambiare maglia

Da Donnarumma e Locatelli a Belotti: ecco gli azzurri che potrebbero cambiare maglia prima o dopo Euro 2020. Tutti i dettagli

Sarà resa nota entro la mezzanotte di questa sera la lista definitiva dei 26 convocati del ct Roberto Mancini per Euro 2020. Gli ultimi due ballottaggi riguardano Toloi e Gianluca Mancini e a centrocampo Sensi e Cristante. Salvo sorprese, saranno tra questi quattro i due azzurri esclusi dalla lista. Sono invece diverse le certezze per il commissario tecnico: da Donnarumma e Jorginho a Belotti. Alcuni azzurri, inoltre, parteciperanno all’Europeo con il futuro in bilico nei rispettivi club. Da Donnarumma e Locatelli a Belotti: ecco i calciatori della Nazionale italiana che potrebbero cambiare maglia di club prima o dopo Euro 2020. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Euro 2020 col futuro in bilico | Da Donnarumma a Belotti: le ultime

Il nome più chiacchierato è senza dubbio quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere lascerà il Milan a parametro zero e potrebbe accasarsi alla Juventus. Il club bianconero è infatti in pole nonostante l'interesse del Barcellona. In bilico c'è anche Emerson Palmieri, reduce dalla finale di Champions League vinta col Chelsea ma non da protagonista. A 'Calciomercato.it' l'agente del laterale ha aperto ad un suo ritorno in Serie A, dove è seguito da Juve, Inter e Napoli. A centrocampo il nome più caldo è invece quello di Manuel Locatelli. Il talento del Sassuolo è in cima alla lista della Juventus e potrebbe essere il primo rinforzo per Allegri.

Infine, è da monitorare anche la situazione del ‘Gallo’ Belotti. Il capitano del Torino è in scadenza di contratto nel 2022 e, senza rinnovo, potrebbe lasciare i granata in estate. Sulle sue tracce ci sono Milan e Roma. L’Europeo sarà dunque anche una vetrina importante in particolare per gli azzurri appena elencati. Staremo a vedere.