Il Milan continua a lavorare in sede di calciomercato: accordo raggiunto con il Chelsea per il riscatto di Tomori, i dettagli

Si infiamma l’estate rossonera. Il Milan, raggiunto l’obiettivo Champions League, si è subito messo al lavoro in sede di calciomercato per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Dopo il colpo Maignan dal Lille per il post Donnarumma, i lombardi continuano a puntellare la difesa. Stando a quanto riferisce ‘MilanNews.it’, è fatta anche per il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. I club avrebbero raggiunto l’intesa proprio in queste ore sulla base di 28 milioni di euro. Si attende l’ufficialità di quello che a tutti gli effetti sarà il secondo colpo dell’estate del Milan.

Il difensore inglese firmerà un contratto che lo legherà al ‘Diavolo’ fino al 2026, stavolta a titolo definitivo. Non si conoscono ancora le cifre del quinquennale. I ‘Blues’, quindi, non concedono sconti ai rossoneri, pretendendo la cifra pattuita nel precedente accordo la scorsa estate. Tomori sarà ancora un giocatore del Milan.