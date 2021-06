Calciomercato Juventus, Donnarumma furioso con Raiola | I dettagli

Gianluigi Donnarumma non avrebbe gradito come Mino Raiola ha gestito la trattativa con il Milan per il rinnovo

Il Milan, due giorni dopo la qualificazione in Champions League, ha chiuso l’accordo per Maignan dal Lille. Un’operazione che ha definitivamente chiuse le porte del club a Gigio Donnarumma, che andrà via a parametro zero. Paolo Maldini, dt rossonero, ha sostanzialmente ‘scaricato’ il portiere della nazionale italiana dopo i tentennamenti sul rinnovo. Mino Raiola chiedeva almeno 10 milioni di euro a stagione, forte dell’interessamento della Juventus. Ma il Milan non è andato oltre i 7 più bonus, e dopo aver compreso le difficoltà della trattativa, ha virato su altro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Kessie | Le cifre: ingaggio raddoppiato!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma a breve | Prima la cessione, poi il colpo!

Milan, furia Donnarumma con Raiola

E per com’è stata condotta, la trattativa, a Donnarumma sembra non sia andata giù. Secondo quanto riferito da ‘PaoloBargiggia.it‘, il portiere è arrabbiatissimo con Raiola. Una delusione che si riflette anche sulla nazionale, a pochi giorni da Euro 2020, anche perché nemmeno l’opzione Juventus è sicura.

Dopo l’addio di Paratici, che aveva imbastito l’operazione col super-agente, la pista si è raffreddata vista la presenza di Szczesny. Donnarumma si è fidato ciecamente di Raiola e non sembra essere soddisfatto dell’esito della vicenda rinnovo con il Milan. L’agente sta offrendo l’ingaggio del portiere a squadre come Barcellona e PSG, senza ricevere riscontri positivi, almeno per il momento.