Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della Juventus, potrebbe puntare su Marcelo Brozovic, mediano dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultime di calciomercato

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico livornese, fermo da due stagioni, è tornato nella squadra che lo aveva esonerato nel maggio del 2019 pronto a riprendere la strada che aveva tracciato. Ed ora, prima del campo, c’è il calciomercato con una Vecchia Signora da ricostruire dopo una stagione non particolarmente felice sotto la guida di Andrea Pirlo. Più precisamente il centrocampo dovrà essere rivisto da Allegri con diversi nomi che sono già al vaglio degli uomini mercato bianconeri, fra questi c’è anche quello di Miralem Pjanic, fedelissimo dell’ex Cagliari e Milan.

Se però l’ipotesi del centrocampista bosniaco non dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe anche puntare a sorpresa su un centrocampista del nostro campionato, in particolare della grande rivale della Vecchia Signora, l’Inter ora di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic, regista della Beneamata e ormai veterano della rosa che sarà guidata dall’ex tecnico della Lazio.



Calciomercato Juventus, Brozovic per Allegri | Le ultime

Ed è così che Marcelo Brozovic, colonna dell’Inter, potrebbe diventare un vero e proprio obiettivo di mercato della Juventus. Il giocatore croato è stato già accostato ai bianconeri la scorsa estate, ma non se ne fece più nulla. Quest’anno le cose sono però cambiate. Brozovic è in scadenza di contratto nel 2022 con la Beneamata e il rinnovo non sembra all’ordine del giorno per la società meneghina.

Il classe 1992 ha un valore di mercato di circa 35 milioni di euro, ma la durata breve del suo contratto potrebbe giocare a sfavore dell’Inter in sede di trattativa. In questa stagione con la maglia nerazzurra Brozovic ha collezionato 33 gettoni nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno due reti e fornendo sei assist ai suoi compagni di squadra.