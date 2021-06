La Serie A ha appena ufficializzato chi è l’MVP della stagione appena trascorsa: Romelu Lukaku si porta a casa il premio

Romelu Lukaku è il miglior giocatore del campionato 2020/2021, ad annunciarlo è la stessa Serie A, che spiega il riconoscimento al belga dell’Inter così: “Supremazia atletica, tecnica eccellente e mentalità da leader. I suoi numeri sono semplicemente fantastici: 24 gol e 11 assist!”.

🌟MVP 2020/2021🌟

Best overall: @RomeluLukaku9 ! 🔝

Athletic supremacy, excellent technique and a leader’s mindset. His numbers are just fantastic: 24 goals e 11 assists! https://t.co/MKLKxrGhZF #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/YZ39Omiy8m

— Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2021