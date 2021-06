La Juventus lavora anche per le uscite e il futuro di Bonucci potrebbe essere lontano da Torino: Conte prepara l’assalto con il nuovo club

Non è stata una stagione facile per la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi in questi mesi ma è riuscita comunque a chiudere al meglio l’annata raggiungendo prima la Coppa Italia battendo in finale l’Atalanta per 1-2 e poi vincendo nell’ultima gara di campionato con il Bologna, che ha garantito l’accesso alla prossima Champions League.

Nonostante una buona chiusura di stagione, la Juventus sta decidendo comunque di effettuare una mini rivoluzione e ha iniziato prima dall’allenatore, esonerando Andrea Pirlo e ingaggiando Massimiliano Allegri. Ora si inizia a lavorare sul calciomercato e ci sono già i primi nomi che potrebbe salutare oppure quelli che potrebbero raggiungere Torino.

Calciomercato Juventus, addio Bonucci: occhi del Real Madrid in caso di arrivo di Conte

Uno dei calciatori che può dire addio è Leonardo Bonucci, e per lui potrebbero essere decisive alcune mosse dall’estero. Il Real Madrid infatti sta pensando ad Antonio Conte per la panchina e il nuovo tecnico poi dovrebbe individuare un calciatore per sostituire Sergio Ramos, che sembra essere in uscita.

L’ex Juventus e Inter dunque potrebbe provare a proporre proprio Bonucci ai ‘Blancos’, visto che sarebbe l’ideale per la sua difesa a tre. Per Allegri non è incedibile e pertanto potrebbero aprirsi nuovi dialoghi: la richiesta dei bianconeri dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-20 milioni di euro.

Una cifra sicuramente alla portata del Real Madrid, che dunque potrebbe accontentare l’allenatore qualora sulla panchina dovesse sedersi Antonio Conte.