Il Milan mette nel mirino il talento protagonista in Serie A e valuta il clamoroso scambio per accontentare Pioli: arrivano conferme

Chiuso al secondo posto e centrata la qualificazione alla prossima Champions League, per il Milan di Stefano Pioli è già tempo di pensare al calciomercato estivo. Con Donnarumma che dirà addio e Romagnoli apparentemente in bilico, l’attenzione può spostarsi sulle possibili entrate per rinforzare la rosa del ‘Diavolo’. Fari puntati anche in Serie A, dove uno degli obiettivi di Milan, Inter e Juventus potrebbe finire da luglio nella Milano rossonera. Si tratta di Rodrigo de Paul, centrocampista argentino che con la maglia dell’Udinese ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti in mezzo al campo. Il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ conferma quanto anticipato nelle scorse settimane: il club di Elliott è in pressing per il gioiello dell’Udinese e potrebbe mettere sul piatto una contropartita per convincere la famiglia Pozzo a cedere il 27enne di Sarandì.

Calciomercato Milan, scambio per de Paul: i dettagli

Il Milan è pronto a fare sul serio per Rodrigo de Paul. Il centrocampista bianconero piace a Pioli e Maldini avrebbe intenzione, visti i contatti avviati, di avanzare una proposta al club di Pozzo. Il cartellino di Jen Petter Hauge e cash, per accontentare le richieste dell’Udinese e portare de Paul a Milanello.

Non sarà semplice ma il club di via Aldo Rossi rimane in primissima fila per l’ex Valencia. In questa stagione con la maglia del club friulano, de Paul ha siglato 9 reti e 11 assist in 38 presenze complessive.

Situazione dunque in divenire, il Milan è pronto a lanciarsi con decisione sul gioiello argentino: Hauge la chiave per convincere l’Udinese.