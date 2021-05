Calciomercato Milan, Rodrigo De Paul al centro dei desideri dei rossoneri e non solo: con Juventus e Inter si rischia la bagarre

Vero e proprio pilastro del centrocampo dell’Udinese, Rodrigo De Paul continua ad incantare con la maglia dei friulani e si preannuncia tra i profili più caldi del prossimo calciomercato. Il calciatore argentino è attenzionato da diversi club italiani, con l’Inter che in passato ha spesso corteggiato l’ex Racing, insidiando anche l’interesse forte della Juventus. Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, anche il Milan si sarebbe iscritta con prepotenza alla corsa per il fuoriclasse argentino, visto i già ottimi rapporti con l’Udinese e i possibili intrecci di mercato che ne potrebbero nascere.

Calciomercato Milan, De Paul incanta: i rossoneri in pressing

Stando a quanto riportato dalla Rosea, dunque, Rodrigo De Paul è entrato nella short-list di Maldini e Massara: l’argentino è ritenuto un calciatore prontissimo per il salto in una grande realtà come quella rossonera, in una piazza dove potrebbe esaltarsi e trovare la definitiva consacrazione. Juventus e Inter (in Italia), comunque, non mollano il colpo e annunciano una concorrenza spietata ai rivali milanisti.

Con l’icognita Calhanoglu, il Milan è alla ricerca di un profilo capace di raccogliere l’eventuale eredità del turco ed inserirsi sin da subito in maniera incisiva nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Certo, bisognerà fare i conti con i 40 milioni di euro richiesti dall’Udinese per il cartellino di De Paul, ma la squadra mercato rossonera conta di limare il prezzo dell’argentino inserendo qualche giovane di sicura prospettiva, come Pobega, Hauge e/o Brescianini. Giovani che potrebbero fare comodo all’Udinese, sia tecnicamente, sia economicamente, nella speranza del Milan di strappare uno sconto sulla parte cash da inserire nella trattativa per l’ex Racing Club.