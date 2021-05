Il Milan dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League cerca rinforzi: suggestione Pique scaricato dal Barcellona

Obiettivo raggiunto per il Milan, che riesce a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria per 0-2 in casa dell’Atalanta. I rossoneri non accedevano alla massima competizione europea dalla stagione 2012/2013, e ora arriva il momento di costruire nel prossimo calciomercato estivo una rosa che possa essere competitiva. I reparti da migliorare sono certamente diversi, tra cui la difesa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Donnarumma può restare | L’annuncio

A poter scatenare l’interesse rossonero è la situazione tra Gerard Pique e il Barcellona. Infatti, secondo quanto riportato da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito Tv’, il Barcellona avrebbe deciso di liberarsi del difensore spagnolo. Infatti per trattenere Messi senza un taglio salariale esagerato, i blaugrana sarebbero pronti a lasciar partire il centrale difensivo, che comunque ha un ingaggio alto. Così nasce la suggestione che porterebbe al Milan.

Calciomercato Milan, idea Pique per la difesa: il piano per acquistare lo spagnolo

Non c’è tempo da perdere in casa Milan per iniziare a costruire la rosa per la prossima stagione che possa competere sia in Italia che in Europa. A far drizzare le antenne della società rossonera potrebbe essere la situazione legata al futuro di Gerard Pique, con il Barcellona pronto a sacrificarlo per trattenere Leo Messi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, obiettivo confermato | Attaccante gratis

Così i rossoneri starebbero pensando al centrale spagnolo classe 1987, con l’ostacolo maggiore rappresentato dall’ingaggio da 8,5 milioni di euro. Però, per finanziare il suo acquisto il Milan potrebbe pensare all’addio di Alessio Romagnoli, che non ha vissuto la sua miglior stagione. Inoltre il difensore nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto. In questa stagione il centrale ex Roma ha collezionato 30 presenze con un gol messo a segno, per poi essere rilegato spesso alla panchina anche a causa dei diversi infortuni. Il piano per l’ingaggio dello spagnolo invece potrebbe essere quello di spalmare il suo ingaggio in un triennale da 6 milioni più bonus, così da ammortizzare i costi dell’operazione. Dunque Milan che pensa in grande ed è pronto costruire una squadra che faccia tremare l’Europa.