Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sempre incerto: l’arrivo di Maignan ha messo in apprensione i tifosi, ma può restare

Saranno giorni intensi per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan ha risposto alla convocazione del Ct Roberto Mancini dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League con la maglia rossonera. Inoltre, c’è da capire il suo futuro. Nella serata di ieri è sbarcato Mike Maignan, che sta svolgendo le visite mediche con la compagine milanese. Come svelato dall’edizione odierna “La Gazzetta dello Sport” il portiere francese del Lille arriverà sulla base di 15 milioni di euro firmando un triennale a 2,8 milioni a stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto a Dybala | La controproposta della Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intreccio shock | Il Barcellona prova la ‘beffa’

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma in bilico

Le richieste alte del suo noto agente, Mino Raiola, hanno fatto cambiare idea alla dirigenza del club italiano che ha voluto chiudere subito per Maignan. Una mossa decisiva con il portiere del Milan che dovrà decidere in breve tempo il suo futuro visto che è in scadenza di contratto. I numerosi contatti tra il suo procuratore e la dirigenza rossonera non hanno portato finora a frutti ben sperati. Così tutto è ancora in bilico con la scelta definitiva che arriverà nei prossimi giorni. Tanti top club d’Europa farebbero follie per Donnarumma, pronto a difendere la porta della Nazionale italiana ai prossimi Europei.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Hazard-Juventus | Le ultime dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’attacco a Ronaldo | “Si gioca meglio senza”

L’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ora opinionista a Radio Radio ha svelato il suo punto di vista sul futuro dell’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia: “Maldini ha fatto bene a chiudere per Maignan, è un’ottima mossa. Ma non escludo che Donnarumma possa ancora continuare la sua avventura in rossonero”.

Il futuro dello stesso portiere del Milan potrebbe essere ancora in Italia in maglia rossonera, ma non è detta ancora l’ultima parola. Nelle prossime ore sarà importante capire le intenzioni della dirigenza italiana.