Il Milan valuta le nuove mosse di calciomercato e studia il colpo in attacco: c’è anche l’indizio per il nuovo allenatore

Sono ore di attesa in casa Milan in vista dell’ultima giornata di Serie A, che sarà decisiva per capire se i rossoneri approderanno in Champions League oppure no dopo un’annata che sembrava più che positiva. La compagine allenata da Stefano Pioli infatti aveva occupato anche la vetta della classifica fino a fine gennaio, dopo di che c’è stato un crollo che potrebbe costare caro.

Domenica è stato sprecato il primo match point per andare in Champions League a causa del pareggio per 0-0 col Cagliari, ora bisognerà andare a Bergamo provando a vincere a tutti i costi. Nel frattempo la società sta pensando anche al futuro e studia le possibili mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato, a prescindere dalla posizione che sarà raggiunta in campionato: bisogna risolvere ancora le questioni legate ai rinnovi come quello di Calhanoglu.

Calciomercato Milan, addii nel reparto avanzato: idea Under

I rossoneri potrebbero perdere il turco qualora non dovesse rinnovare, visto che ha il contratto in scadenza tra poco più di un mese, oltre a Castillejo in uscita e Brahim Diaz in bilico. Per questo lavorano per trovare sostituti in avanti e nel mirino potrebbe esserci Cengiz Under.

Il Leicester non dovrebbe riscattare il calciatore di proprietà della Roma, evitando quindi di pagare i 23 milioni di euro. Il Milan potrebbe provarci e i giallorossi potrebbero chiedere all’incirca 20 milioni. La volontà dei rossoneri di acquistarlo può rappresentare un indizio riguardante Sarri, visto che il tecnico italiano lo voleva già al Napoli.

L’allenatore ex Juventus inoltre ha lo stesso agente di Under, ovvero Fali Ramadani. Potrebbe essere sicuramente un rinforzo gradito da Sarri.