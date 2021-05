Tegola per l’Italia di Roberto Mancini che rischia di perdere uno dei suoi centrocampisti: Ct in ansia, ecco i tempi di recupero

L’esordio all’Europeo contro la Turchia si avvicina. Meno di un mese al primo match per l’Italia di Roberto Mancini che, tuttavia, tiene il fiato sospeso per uno dei suoi centrocampisti. Si tratta del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, uscito malconcio dal derby contro la Lazio. Il giocatore della Roma si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato, come riferito da ‘Sky Sport’, una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra con conseguente stop di almeno 15 giorni. Pellegrini salterà l’ultima di campionato con lo Spezia e la prima amichevole dell’Italia, in Sardegna, contro San Marino. Il giocatore sarà comunque presente al raduno degli azzurri per proseguire le terapie.

LEGGI ANCHE >>>Italia, UFFICIALE: Mancini rinnova il contratto | Le sue parole in conferenza

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ‘scartato’ Allegri | Altro italiano nel mirino

Una tegola per Mancini che, adesso, spera di poter contare su Pellegrini il prima possibile: due settimane, dunque, per poter rivedere il centrocampista della Roma nuovamente in campo. In questa stagione agli ordini di Fonseca, Pellegrini ha messo a segno 11 reti e 9 assist vincenti, in 47 presenze complessive.

Un profilo che piace a diverse società, vista anche la scadenza con il club di Friedkin ferma al 30 giugno 2022.