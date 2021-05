L’Inter potrebbe tornare forte sul profilo di Junior Firpo, laterale sinistro del Barcellona di Ronald Koeman: le ultime sul calciomercato dei nerazzurri

L’Inter di Antonio Conte è Campione d’Italia! I nerazzurri, dopo un cammino trionfale, sono tornati al trionfo in campionato 11 anni dopo l’ultima volta, ma già sono sorti i primi problemi e sono di natura economica. Sono infatti molti i dubbi sulla stabilità economica della società e sulle possibili operazioni di calciomercato della prossima estate. La Beneamata ha bisogno, in primis, dell’arrivo di un altro attaccante e di un esterno sinistro, per quest’ultimo torna di moda l’ipotesi Junior Firpo, laterale tutta fascia del Barcellona di Ronald Koeman che, in questa stagione, non ha trovato spazio fra le file del club blaugrana e che sembra sempre più destinato all’addio. Il giocatore con nazionalità spagnola è stato seguito anche dal Milan nei mesi scorsi.

Il classe 1996, arrivato al Camp Nou dal Real Betis, ha un contratto con la società catalana fino al 2024 ed una valutazione che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra non altissima, ma comunque troppo onerosa per le possibilità dell’Inter il cui mercato, nei mesi a venire, sarà probabilmente autofinanziato al cento per cento.

Calciomercato Inter, Junior Firpo per la fascia | Come può arrivare

Il Barcellona non vorrà abbassare le sue pretese per Firpo con il prezzo che, al massimo, potrebbe scendere fino ai 10 milioni di euro. Cifre comunque che l’Inter dovrà ricavare attraverso le cessioni di alcuni pezzi della sua rosa. Sulla lista dei trasferimenti della Beneamata c’è senza dubbio Stefano Sensi, accostato anche allo Shakhtar Donetsk, club che la prossima stagione dovrebbe essere allenato dall’italiano Roberto De Zerbi.

Per fare cassa, attenzione anche al profilo di Roberto Gagliardini, centrocampista classe 1994 che non ha trovato molto spazio in questa stagione, ma non solo, basti pensare alla possibile partenza di Ivan Perisic, nonostante la crescita che il croato ha avuto soprattutto nel girone di ritorno.