A novanta minuti dalla fine del campionato, la Juventus è costretta a sperare negli scivoloni di Napoli e/o Milan, per strappare la qualificazione in Champions League, in vista della prossima stagione. Un risultato che imbarazza e mette in difficoltà la situazione economicamente già precaria dei bianconeri, costretti il prossimo anno a ricostruire il proprio ciclo e avviarne uno nuovo. Un ciclo che vedrà in panchina un allenatore nuovo di zecca, tra suggestioni e indizi che portano a due nomi su tutti.

Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane, due ‘ritorni’ in casa Juventus, che ad oggi rappresentano un ‘sogno bagnato’ per la guida tecnica dei bianconeri. Soprattutto quello del francese, da sempre suggestione della dirigenza piemontese e che, tra rumors e suggestioni, potrebbe approdare sulla panchina dello Stadium in vista della prossima stagione, come rivelato dal giornalista Rai ed esperto di mercato, Paolo Paganini.

“Come mi è stato segnalato e ribadito, la prima opzione per la panchina Juventus è Zidane. Ancora ieri ci sono stati contatti. Fondamentale, ma non vincolante, mi dicono dalla Spagna, l’obiettivo Champions”: così, su Twitter, Paolo Paganini lancia la bomba sul futuro di Zidane e su quello della panchina bianconera. Per la Juventus sarà fondamentale raggiungere la qualificazione in Champions per attrarre maggiormente il tecnico francese e progettare con lui un nuovo ciclo tecnico. Occhio, poi, anche agli scenari di mercato che coinvolgeranno Cristiano Ronaldo: con l’eventuale (e sognato) approdo di Zidane a Torino, CR7 potrebbe rivedere riconsiderare una permanenza in bianconero per la prossima stagione.