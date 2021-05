Calciomercato Milan, addio Mandzukic | Italia o Spagna nel futuro

Il Milan a fine stagione perderà Mario Mandzukic: il centravanti croato andrà via a parametro zero, due le pretendenti

Il Milan lo scorso mercato di gennaio ha rinforzato la rosa con tre acquisti: Tomori, Meite e Mandzukic. Il rendimento di quest’ultimo non è stato di alto livello. Diversi problemi fisici e una forma lontano dall’essere quella dei bei tempi ne hanno pregiudicato il rendimento. A fine stagione verosimilmente lascerà il club rossonero, con Paolo Maldini che è già alla ricerca di un nuovo attaccante. Anche perché Ibrahimovic dà poche garanzie dal punto di vista fisico. E a questo punto si profilano diverse possibili destinazioni per Mandzukic, in bilico tra Italia e Spagna.

Milan, le squadre su Mandzukic

Mario Mandzukic ha collezionato solo nove presenze tra Serie A ed Europa League, quasi mai dal primo minuto. Il Milan non gli rinnoverà il contratto ed è per questo che iniziano a farsi avanti le pretendenti per il croato. Una di queste sembra essere la Lazio, che ci punterebbe nel caso andassero via Caicedo o Muriqi, oppure addirittura entrambi. L’altra opzione è rappresentata dal Bologna. In Spagna, invece, il Celta Vigo e il Betis sono interessate a Mandzukic. Il croato ha ancora mercato in Italia e in Spagna ed essendo ‘libero’ di firmare con chiunque, dovrà solo prendere una decisione.