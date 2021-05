L’attaccante argentino della Juventus, Paulo Dybala, viene rifiutato dall’allenatore della big europea a cui si era proposto

Se Sparta piange, Atene non ride. E quindi, con una stagione da dimenticare per la Juventus, anche il futuro di uno dei suoi pezzi più pregiati Paulo Dybala si fa sempre più grigio. L’attaccante argentino, classe 1993, potrebbe seriamente salutare Torino nella prossima finestra di calciomercato, questo se trovasse una squadra in cui riuscire ad accasarsi per il prossimo anno, perché una big europea ha rifiutato il suo arrivo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, scambio in Premier League | Juventus ‘beffata’

Calciomercato Juventus, Pochettino chiude all’arrivo di Dybala

Ad aver definitivamente chiuso all’arrivo di Paulo Dybala è Mauricio Pochettino, il tecnico del Paris Saint-Germain, che, nonostante il corteggiamento serrato per l’attaccante argentino della Juventus quando ancora sedeva alla guida del Tottenham, in Premier League, adesso, secondo quanto rivelano da ‘fichajes.com’ non vedrebbe di buon occhio l’arrivo del ventisettenne alla sua corte. E quindi uno via. La ‘Joya’, infatti, si era proposta, tramite il suo agente, agli sceicchi, e se prima Leonardo aveva deciso di prendere del tempo per pensarci, il no dell’allenatore – suo connazionale – ha chiuso definitivamente le porte all’attaccante.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Scambio da urlo: c’è l’ostacolo

D’altronde, da Parigi, non ne fanno mistero: il sogno è sì argentino, ma si chiama Lionel Messi, il cui futuro a Barcellona da un anno a questo parte è sempre più incerto. Dall’altro lato, però, Neymar, che ha rinnovato fino al 2025, vorrebbe giocare anche con Cristiano Ronaldo come rivelato da calciomercatonews.com, soprattutto in vista delle delusioni degli ultimi giorni tra l’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, e il pareggio in casa con il Rennes che allontana la testa della classifica del Lille e potrebbe essere decisivo anche per la perdita del titolo di campione della Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, idea Buffon | La suggestione rossonera

Tornando, però, a Dybala, l’argentino ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, e vorrebbe evitare che si ripetesse l’anno terribile che ha vissuto alla Continassa tra infortuni, esclusioni illustri e decisamente pochi gol e assist. Il PSG ha detto di no, gli altri però sono avvisati.