Calciomercato Inter, intreccio con la Juventus | Furia Conte

L’Inter potrebbe perdere Romelu Lukaku la prossima estate e Suning ha il piano per sostituirlo: la reazione di Conte

La vittoria dello scudetto non ha risolto i problemi economici di Suning, costretto a effettuare dei tagli di gestione. Il proprietario dell’Inter potrebbe dunque attuare dei tagli agli stipendi, o procedere direttamente con le cessioni di alcuni top player. Questo porterebbe a una situazione difficile da affrontare, perché si potrebbe andare incontro a un ridimensionamento della rosa e degli obiettivi. Bisogna capire cosa ne penserà Antonio Conte, che ha costruito un undici di alto livello e che è desideroso di vincere. E il giocatore più appetibile sul mercato è indubbiamente Romelu Lukaku.

Inter, Morata per sostituire Lukaku

Il riscatto di Alvaro Morata da parte della Juventus è molto complicato, anche perché i ricavi della Champions League potrebbero venire a mancare visto il momentaneo quinto posto. Dunque, il ritorno dello spagnolo all’Atletico Madrid non è escluso e automaticamente diventerebbe nuovamente un’occasione di mercato per tutti gli altri club. Il piano di Suning sarebbe cedere Lukaku per incassare quella cifra che permetterebbe di aggiustare un po’ i conti.

Un piano che non fa piacere ad Antonio Conte, che perderebbe Lukaku, suo fedelissimo, per poi mettere le mani su Morata. I due hanno caratteristiche differente e anche il loro peso specifico all’interno di una squadra è molto diverso. Saranno settimane molto calde per l’Inter.