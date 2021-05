La Roma pensa già ai prossimi colpi di calciomercato e Mourinho pensa al big per il centrocampo: beffa per Juventus e Inter

Sono ore sicuramente importanti quelle che sta vivendo la Roma, che dopo la delusione per via dei risultati ottenuti sia in Serie A che in Europa League, sta ritrovando tutto l’entusiasmo perso attraverso l’ingaggio di Jose Mourinho. Ieri a sorpresa nel girone di due ore è arrivato prima l’esonero di Fonseca per il futuro e poi l’ingaggio dell’ex Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Paratici | Un big lo segue

Una svolta che ha del clamoroso e che sicuramente fa capire che il club giallorosso ha ambizioni importanti per il futuro, un indizio arriva anche dall’alto ingaggio del portoghese: circa 7 milioni a stagione per tre anni. Per risalire, però, c’è bisogno anche di cambiamenti sostanziali nella rosa e la Roma lavora per portare a casa nuovi rinforzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, via il big ma beffa a Inter e Juventus | I dettagli

Calciomercato Roma, Mourinho si fionda su Wijnaldum: beffa per Juventus e Inter

Per la prossima estate, un nome importante potrebbe liberarsi dalla Premier League. Georginio Wijnaldum saluterà il Liverpool a parametro zero dopo la scadenza del contratto prevista per giugno, e sarebbe uno dei giocatori richiesti da Jose Mourinho per rialzarsi, così come riportato da ‘Fichajes.net’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, doppia beffa dal Real Madrid | La mossa di Perez

Il centrocampista olandese è seguito anche da Juventus e Inter, ma chiaramente le due italiane potrebbero ricevere una beffa proprio dalla Roma. La concorrenza per il classe 1990 sembra essere agguerrita ma la presenze di Mourinho nei giallorossi potrebbe convincerlo a trasferirsi nella Capitale.

In questa annata Wijnaldum ha collezionato ben 33 presenze fin qui in Premier League realizzando anche due reti.