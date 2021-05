Dusan Vlahovic è il centravanti del momento: in Serie A tutte lo vogliono ma il Real Madrid potrebbe rovinare i piani del Milan

Gli occhi delle big di Serie A sono puntati sul talento serbo classe 2000 Dusan Vlahovic. La crescita del gioiello della Fiorentina è stata esponenziale, soprattutto nella seconda parte di stagione: 19 gol in 33 partite in Serie A che lo hanno portato ad essere uno degli attaccanti più richiesti sul mercato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno in panchina | Ronaldo resta

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, sirene dalla Spagna | Assalto al top player in estate

Calciomercato Milan, Vlahovic per Jovic | Il Real beffa il Milan

In Serie A sono tante le squadre interessate a Vlahovic, in particolare il Milan che ha urgente bisogno di trovare un centravanti che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic che quest’anno, nonostante i tanti gol e le grandi prestazioni, ha anche mostrato notevoli problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per tante partite. I piani del Milan porrebbero essere rovinati dall’inserimento del Real Madrid che, secondo fonti spagnole, sembrerebbe molto interessato al centravanti della Viola.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, terzino in vendita | Scambio con il Barcellona

L’idea di Florentino Perez sarebbe quella di offrire 20 milioni alla Fiorentina per Vlahovic più il cartellino di Luka Jovic, valutato sui 30-35 milioni di euro. Proprio Jovic, anche lui serbo, in prestito all’Eintracht Francoforte, è un altro obiettivo dei rossoneri che in estate e anche a gennaio avevano provato ad avvicinarsi a lui. Il Milan rischia, quindi, di subire una doppia beffa e di dover virare su altri obiettivi.