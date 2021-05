Tante questioni da risolvere in casa Juventus soprattutto sul fronte calciomercato: da Cristiano Ronaldo ad Allegri e Dybala, parla Jacobelli

Stagione che costringe la Juventus a riflettere seriamente in ottica futuro. Diversi temi spinosi terranno occupata la mente dei dirigenti bianconeri in sede di calciomercato da qui ai prossimi mesi. Della situazione ha parlato il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli alla CMIT TV di ‘Calciomercato.it’. Ecco le sue parole: “Per la Juventus ci sono due date da segnalare sul calendario. Il 23 e il 28 maggio, giorno dell’assemblea degli azionisti. Lì capiremo se la visita alla Continassa di Elkann, la questione Superlega e soprattutto l’andamento di questa stagione determineranno un cambiamento che sarebbe epocale”.

Su Marotta: “Gli ho chiesto ‘torneresti?’ e mi ha risposto di ‘no’, sia perché non ha ricevuto richieste, sia perché ritiene chiuso il capitolo Juventus”.

Calciomercato Juventus, da Pirlo a Ronaldo e Allegri: il punto di Jacobelli

Su Pirlo: “Il primo ad essere consapevole di non aver vissuto una stagione all’altezza della situazione è lui stesso. Questo depone a favore di un allenatore debuttante assoluto in Serie A ed era inevitabilmente destinato a pagare un pedaggio. Detto questo saranno i risultati finali a decidere il suo futuro. Pirlo sa di essere in bilico e la società non ha nascosto il suo malumore per la prova di Udine”.

Su Allegri: “È la prima soluzione. Credo che questo scudetto dell’Inter indurrà molti tifosi bianconeri a a rivalutare questo periodo storico vincente di nove anni. La stagione attuale ha rivalutato anche la vittoria dello scudetto di Maurizio Sarri“.

Su Zidane: “Non c’è solo Allegri, però. Bisogna seguire con molta attenzione anche la posizione di Zidane per esempio che stasera si gioca la finale di Champions League. Non ci sono indicazioni chiare riguardo al suo futuro e c’è stato anche gelo in passato con Perez. Un conto è tornare a giocare in Champions, essendo sicuri di un introito che farà certamente la differenza. Come tutti i club è stata pesantemente colpita dalla pandemia, ed anche la scelta dell’allenatore, o conferma di Pirlo, dipenderà da quanto e come potrà spendere la Juventus sul mercato”.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Dybala: Jacobelli dice tutto

Su Dybala: “La sua prima preoccupazione e della Juve è rivedere il vero Dybala nelle ultime partite tra campionato e Coppa Italia. La versione autentica non l’abbiamo mai vista quest’anno. È vero che la trattativa di rinnovo con la richiesta da 15 milioni non sta più né in cielo né in terra, ma tutto verrà affrontato a fine stagione”.

Su Ronaldo: “La discriminante è la partecipazione alla Champions. È tutto concatenato. Lui desidererebbe rimanere anche nella prossima stagione, ma credo anche che il suo desiderio, quando avrà 40 anni, sia quello di chiudere nello Sporting anche per tornare in patria. C’è stato anche un consiglio di famiglia con parere positivo della madre”.