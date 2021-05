Diego Simeone pensa a Romagnoli per il suo Atletico Madrid. Ecco il possibile scambio con al Milan l’ex Inter

L’Atletico Madrid pronto a un notevole cambiamento in difesa. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, i ‘colchoneros’ potrebbero salutare a fine stagione il forte centrale Josè Jimenez, per il quale ci sarebbero ricche offerte dalla Premier League. Sia il Manchester City che il Chelsea starebbero pensando di portare in organico l’uruguaiano degli spagnoli, che in tal caso si starebbero attrezzando per la sua sostituzione. Il tecnico Diego Simeone avrebbe già una lista dei profili più adeguati per sostituire il clase 1995: oltre a Djenè del Getafe e a De Vrij dell’Inter ci sarebbe anche Alessio Romagnoli del Milan.

Milan, scambio Romagnoli-Kondogbia: l’ipotesi

Ecco allora l’ipotesi di uno scambio tra Atletico Madrid e Milan. Gli spagnoli, per portare in rosa il forte difensore italiano, potrebbero mettere sul piatto una convincente contropartita tecnica: Geoffrey Kondogbia. Il francese, ex Inter, non ha trovato molto spazio con la squadra della capitale spagnola, dove fa da panchinaro nonostante l’esperienza precedente con il Valencia sia stata molto positiva. In tal modo il Milan perderebbe uno dei centrali più forti in squadra e del campionato, ma riporterebbe in Serie A il centrocampista che non si impose ai tempi dell’Inter ma che si è ampiamente riscattato successivamente.

Ora potrebbe cercare di confermarsi anche in Serie A, anni dopo il suo addio senza aver lasciato traccia indelebile, come ci si aspettava. I nuovi colori potrebbero essere, per Kondogbia, quelli dei cugini e rivali del ‘biscione’, i rossoneri del Milan.