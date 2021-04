Amin Younes si è rilanciato in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte, dove è giunto via Napoli in prestito biennale con diritto di riscatto. Il Milan è di nuovo sulle sue tracce

Dopo due anni deludenti, Amin Younes si è rilanciato in Germania con la maglia dell’Eintracht. 25 presenze, 4 gol e 2 assist per il fantasista di Dusseldorf che ha fatto ritorno in Bundesliga alla fine dello scorso calciomercato estivo. Il club di Francoforte lo ha prelevato dal Napoli con la formula del prestito oneroso biennale a 2 milioni di euro, più diritto di riscatto alla medesima cifra.

Le sue buone prestazioni nel massimo campionato tedesco con la formazione allenata da Hadi Hutter, in piena lotta per un posto in Champions, hanno riattirato l’interesse di alcuni club che già in passato avevano manifestato interesse per lui. Tra questi, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatoweb.it, anche quello del Milan. Del resto Younes potrebbe essere una valida alternativa ai titolari del tridente alle spalle dell’unica punta, specie in considerazione della probabile partenza di Castillejo e del ritorno al Real – a meno che le ‘Merengues’ accettino un nuovo prestito – di Brahim Diaz.

Da capire le intenzioni dell’Eintracht, che vanta ottimi rapporti con il club di Elliott (vedi l’affare Silva-Rebic), il quale comunque stando agli accordi raggiunti col Napoli può tenersi il calciatore ancora un altro anno prima di decidere se riscattarlo o meno.

Raffaele Amato