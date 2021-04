Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Kanté | Conte spinge: le cifre

L’Inter valuta le prospettive sul calciomercato, a caccia di profili funzionali al gioco di Antonio Conte. In estate, potrebbe arrivare l’affondo decisivo per il pupillo del tecnico

L’Inter sta vivendo una stagione storica in Serie A, con lo scudetto che ormai pare sempre più vicino. I nerazzurri pianificano anche le mosse sul calciomercato, a caccia di profili che possano far comodo ad Antonio Conte, se davvero verrà confermata la sua permanenza, in vista della prossima stagione. Nonostante la rosa a disposizione abbia reso bene quest’anno, il tecnico e la società hanno il chiaro obiettivo di migliorarla. Nessuna rivoluzione, ma l’intenzione di puntellare i ruoli fondamentali con interpreti di assoluto livello.

Un innesto importante potrebbe essere messo a segno a centrocampo. La posizione di Marcelo Brozovic potrebbe essere a rischio, con un rinnovo di contratto che appare piuttosto fermo. Di fronte a un’offerta top il croato potrebbe essere sacrificato. In ogni caso, l’Inter continua a tenere d’occhio una pista importante per la mediana: stiamo parlando di N’Golo Kanté. Il francese è già stato al centro dei pensieri nerazzurri la scorsa estate. Alla fine, soprattutto per ragioni economiche, non è arrivato l’affondo finale per il mediano. Ora le prospettive potrebbero cambiare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, scambio e doppia beffa | ‘Decide’ Neymar!

Calciomercato Inter, Kanté nel mirino di Conte: la valutazione del Chelsea

Il mediano è un pupillo di Conte e con lui al Chelsea ha avuto probabilmente il miglior rendimento in carriera. Il centrocampista ora potrebbe ricongiungersi con l’allenatore proprio all’Inter. Quest’anno ha messo a segno 22 presenze da titolare e il suo contratto scadrà nel giugno 2023. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, non sembra aver intenzione di rinnovarlo e con l’offerta giusta lascerebbe il Chelsea.

I Blues, infatti, chiedono 55-60 milioni di euro per lasciarlo partire: una cifra che l’Inter, se si dovessero verificare i giusti incroci sul calciomercato, potrebbe investire pur di arrivare al calciatore. Di certo la pista va tenuta d’occhio nei prossimi mesi e potrebbe nuovamente tornare calda per l’Inter di Antonio Conte.