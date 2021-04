Calciomercato Juventus, Igor Tudor è finito ai margini dello staff di Andrea Pirlo: l’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che apre a diversi scenari futuri

Dopo il successo del Napoli a Torino, il quarto posto è a serio rischio, così come la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus, ad oggi, è un grosso punto interrogativo e, sulle ceneri di un ciclo vincente per nove anni di fila, rischia di completare la stagione senza neanche un titolo (aspettando la finale di Coppa Italia, contro l’Atalanta) e senza neanche il ticket per la prossima (super)competizione europea. Un momento di forma che investe anche Andrea Pirlo, sul quale continuano a piovere critiche e dubbi sul suo futuro, anche se la società bianconera (almeno pubblicamente) continua a difenderlo da eventuali colpi di scena.

Calciomercato Juventus, Tudor ai margini: il futuro di Pirlo e del suo staff

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il malumore in casa Juventus monta inesorabile, al punto che anche all’interno dello staff di Andrea Pirlo sono venute a formarsi le prime ed inevitabile crepe. Igor Tudor risulterebbe in netto e ampio contrasto con il resto dello staff tecnico bianconero, al punto che l’ex tecnico dell’Udinese sarebbe finito ai margini dello stesso, esautorato (ufficiosamente) anche del ruolo di allenatore in seconda.

I motivi di questa ‘esclusione’, secondo la Rosea, sarebbero tutti riconducibili ad alcune differenze di vedute sulla gestione tecnica della prima squadra: Tudor è stato ritenuto troppo moderno e ha mostrato difficoltà importanti nell’integrarsi con il resto dello staff tecnico di Andrea Pirlo. Intanto, le considerazioni sul futuro di quest’ultimo e sul possibile effetto domino che può abbattersi sugli altri grandi allenatori liberi sul mercato. Sarri, Spalletti, Allegri e non solo: tutti sono in attesa di capire quali saranno gli scenari che verranno a formarsi nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus si gioca la stagione ed il futuro prossimo del club, nelle successive cinque partite di campionato.