Paulo Dybala verso l’addio alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Con la sua cessione il club bianconero potrebbe mettere a segno ben due colpi

Quella con la Fiorentina dovrebbe essere davvero una delle ultimissime partite di Dybala con la maglia della Juventus. Complici il mancato rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022, permane la distanza tra domanda (10-12 milioni) e offerta da 8-10 bonus inclusi, e un bilancio disastrato, ecco che il club presieduto da Andrea Agnelli, forse ancora per poco, ha già dato mandato ad agenti e intermediari ‘amici’ di trovare un acquirente per il cartellino del numero dieci. L’obiettivo sarà incassare almeno 50-55 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, via Dybala: doppia beffa all’Inter di Conte

Il futuro di Dybala, 27 anni compiuti lo scorso 15 novembre, potrebbe essere in Inghilterra più che in Spagna o a Parigi. E’ in Premier League, infatti, che il ragazzo cresciuto nell’Instituto di Cordoba vanta più estimatori. Parliamo di grandi club, Manchester United su tutti ma occhio a Tottenham e Liverpool, che potrebbero tirar fuori la cifra ‘giusta’ per accontentare la Juve. Cifra, come abbiamo detto 50-55 milioni che sarebbe quasi tutta plusvalenza, che consentirebbe a Paratici o chi per lui di piazzare ben due colpi.

Tra i nomi in cima alla lista del Managing director juventino troviamo Emerson Palmieri e Rodrigo De Paul, neanche a farlo apposta priorità di Conte nel caso dovesse restare alla guida dell’Inter, a un passo dallo scudetto. Trenta-trentacinque ne servirebbero per mettere le mani sulla mezz’ala argentina in forza all’Udinese, circa la metà sull’italo-brasiliano in uscita dal Chelsea.

A.R.