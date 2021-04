Il Napoli a giugno potrebbe vedere l’addio di un difensore: sulle sue tracce c’è l’Inter, ma potrebbe partire verso la Spagna

Continua la corsa del Napoli verso la qualificazione alla prossima Champions League. In questi minuti i partenopei sono impegnati nella trasferta di Torino, uno dei due posticipi della 33esima giornata (l’altro è Lazio-Milan). Nel frattempo però anche in casa Napoli si inizia a pensare al calciomercato estivo, parte fondamentale per rendere la rosa competitiva per la prossima stagione. Oltre a ragionare sugli acquisti però, sarà importante capire quali calciatori lasciare partire.

Tra i possibili addii c’è anche quello di un difensore, finito soprattutto nel mirino dell’Inter in Serie A. Ma dalla Spagna arriva l’indiscrezione che lo vedrebbe offerto dal club partenopeo a tre società della Liga. Così i nerazzurri rimarrebbero beffati.

Calciomercato Napoli, Maksimovic via a zero: destinazione Spagna e niente Inter

Si avvicina la fine della stagione e dunque anche la fine di alcuni contratti. In particolare in casa Napoli a veder scadere il proprio contratto sarà Nikola Maksimovic, difensore che da tre anni indossa la maglia azzurra. Il rinnovo per lui sembrerebbe essere molto difficile, così potrebbe arrivare l’addio a parametro zero.

Sulle sue tracce da tempo c’è l’Inter, che vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo, ma la beffa potrebbe arrivare dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, in queste settimane il difensore serbo sarebbe stato offerto a ben tre club spagnoli, forse anche per scongiurare di rinforzare un’avversaria. Queste tre squadre a cui sarebbe stato offerto il centrale difensivo sarebbero Atletico Madrid, Real Betis e Siviglia. Tra queste tre sembrerebbero essere i ‘Colchoneros’ i più interessati e disposti a pagare i tre milioni di ingaggio per acquistare il centrale del Napoli. Così si fa sempre più dura per l’Inter la strada che porta a Maksimovic.