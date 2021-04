L’Inter è vicina allo scudetto, ma Antonio Conte non è sicuro della conferma: sfida alla Juventus per un nuovo allenatore che torna nel mirino

Le ultime giornate di campionato sono decisive per consegnare i verdetti della stagione. Mentre è ancora viva la bagarre per il quarto posto, l’Inter sembra essersi costruita un discreto margine sulle avversarie per considerarsi la favorita per lo scudetto. Una stagione a limite della perfezione, con appena due sconfitte e ben 24 successi.

Calciomercato Inter, burrasca Conte

Numeri eccezionali, che possono essere incrementati da ulteriori dati: l’Inter ha la miglior difesa del campionato (29 gol subiti) e il secondo attacco più prolifico (72) dopo l’Atalanta (78). Questi risultati non sembrano però sufficienti a garantire la panchina ad Antonio Conte anche per la prossima stagione. L’allenatore ha un contratto sino al 2022, ma ogni primavera diventa una burrasca per il tecnico.

Le voci non si placano tanto che, riferisce ‘La Repubblica’, nel mirino dell’Inter c’è ancora un vecchio pupillo della dirigenza nerazzurra che si rifà al nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano freme dalla voglia di tornare ad allenare e per il suo futuro – scrive il quotidiano – prende in considerazione solo l’asse Torino-Milano. In soldoni, Inter o Juventus. Nessun’altra ipotesi.

Calciomercato Inter, Allegri conteso con la Juventus

Ci risiamo: Allegri era stato già vicinissimo all’Inter la passata stagione, prima che Zhang riuscisse a pacificare Conte. Poi tutto si risolse, ma 365 giorni dopo ci può essere un nuovo assalto. L’approdo alla Juventus rappresenterebbe la soluzione ideale per tutti, per la proprietà e per qualunque dirigenza ci sia, oltre che naturalmente per i tifosi. E forse anche per lui, se davvero l’alternativa è un altro anno senza panchina.

Sullo sfondo, però, resta l’Inter, pronta al sorpasso se le cose con Conte dovessero prendere una brutta piega. Allegri, in ogni caso, tiene d’occhio la Torino-Milano, non altro. In casa nerazzurra, però, le attenzioni sono tutte sullo scudetto: a vittoria acquisita si inizierà a valutare il futuro. Ogni pista, al momento, non è da escludere.