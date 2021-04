Occhio al futuro di Andrea Belotti in sede di calciomercato per la prossima stagione: Juventus, Milan e Roma ko

Juventus, Milan e Roma stanno vivendo un momento complicato in Serie A. I bianconeri non sono riusciti a vendicare lo 0-3 dell’andata con la Fiorentina e si sono dovuti arrendere sul punteggio di 1-1. I rossoneri sono attesi questa sera da un importante scontro Champions con la Lazio, ma lo stato d’animo non è dei più positivi. Hanno collezionato qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo e vengono da una sconfitta inaspettata con il Sassuolo. I giallorossi, dal canto loro, hanno rimediato un altro scivolone contro il Cagliari in trasferta e sembrano essere concentrati ormai solo sulla semifinale di Europa League contro il Manchester United. Arrivano, poi, notizie negative anche in ambito di calciomercato. Le società in questione seguono il profilo di Belotti, ma l’obiettivo pare complicarsi.

Calciomercato, Belotti in Spagna: ‘beffate’ Juventus, Milan e Roma

I tre club italiani dovranno rivedere l’impostazione attuale della propria rosa. Avranno, infatti, bisogno di intervenire al fine di rimpolpare e migliorare i propri gruppi squadra. Diversi giocatori potrebbero dire addio, specialmente se dovessero fallire gli obiettivi ancora aperti. In particolare, è possibile si verifichi un cambio importante nel reparto offensivo. I bianconeri non sono convinti del tutto di proseguire con Morata. I rossoneri, invece, hanno ufficializzato il rinnovo di contratto di Ibrahimovic, ma avrebbero bisogno di un ulteriore rinforzo in vista del possibile ritorno in Champions League. Per la Roma, infine, aumentano le probabilità che Dzeko saluti in estate, dopo essere stato varie volte vicino all’abbandono della nave.

In questo senso, le tre società seguono il profilo di Belotti in sede di calciomercato. Non arrivano, però, novità confortanti a proposito del futuro del ‘Gallo’. Come riferisce il sito ‘Elgodigital.com’, Simeone – tecnico dell’Atletico Madrid – pare abbia individuato la punta italiana come sostituto ideale di Moussa Dembele, che non ha convinto il tecnico dal suo arrivo. Il contratto del centravanti in forza al Torino scade a giugno 2022 e il suo valore – sempre secondo il sito spagnolo – si attesta intorno ai 40 milioni di euro. L’eventuale cessione di Joao Felix porterebbe nelle casse dei ‘Colchoneros’ circa 80 milioni di euro e darebbe un vantaggio considerevole ai biancorossi. Juventus, Milan e Roma si allontanano, ma il futuro di Belotti resta tutto da scrivere.