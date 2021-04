Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, dovranno, fra le altre cose, puntellare il centrocampo che, in questa stagione, è apparso un po’ corto dal punto di vista dell’organico



Il Milan di Stefano Pioli deve blindare la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri, dopo un inizio di campionato sprint che li ha portati in testa alla classifica per diverse giornate, ora devono fare i conti con la fuga dell’Inter e, soprattutto, con le inseguitrici che stanno mettendo in serio dubbio l’accesso dei rossoneri nella prossima fase a gironi di Champions League.

In vista comunque, nella peggiore delle ipotesi, di una partecipazione in Europa League, il Milan dovrà operare in sede di calciomercato per rinforzare la rosa e magari puntellarla con qualche elemento di quantità e qualità e, in quest’ottica, attenzione al profilo di un centrocampista dell’Inter che però in nerazzurro non ha mai veramente brillato: stiamo parlando di Geoffrey Kondogbia.

Calciomercato Milan, idea Kondogbia: i dettagli dell’operazione

Geoffrey Kondogbia, che nelle ultime ore è stato riaccostato anche all’Inter per un clamoroso ritorno alla Beneamata, potrebbe essere il centrocampista di peso e tecnica che manca attualmente nell’organico del Milan di Pioli. Il giocatore di proprietà dell’Atletico Madrid, nonostante abbia collezionato 25 presenze nel campionato spagnolo, raramente ha avuto una chance da titolare con Simeone ed un addio non sarebbe da escludere.

L’ex giocatore del Monaco ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 15 milioni di euro ed un contratto con i Colchoneros fino al 2024. Il Milan potrebbe fiutare l’occasione e riportare a Milano Kondogbia, anche per dargli la chance di riscattarsi dopo l’esperienza non particolarmente felice sulla sponda nerazzurra dei Navigli.