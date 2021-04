Calciomercato Juventus, il Real Madrid dice no alla clamorosa offerta che è arrivata dalla Premier League per il gioiellino Vinicius Junior

Vero e proprio gioiello del Real Madrid, il brasiliano Vinicius Junior sta dimostrando il proprio potenziale con la maglia dei blancos. E con 6 gol e 7 assist in 41 presenze stagionali, l’ex Flamengo sta mettendo alla luce giocate e prestazioni che lasciano pensare ad una maturazione finalmente in corso per il classe 2000 verdeoro. D’altronde, anche i diversi top club europei stanno prendendo nota e seguono con grande interesse lo sviluppo della sua carriera: la Juventus è tra queste, anche se dalla Premier League arrivano i concorrenti più affamati (e facoltosi). E proprio dal campionato di Sua Maestà, il Chelsea è pronto a fare sul serio per il cartellino di Vinicius Junior, come raccontato negli ultimi giorni da alcuni media spagnoli.

Calciomercato, il Chelsea ci prova per Vinicius: c’è il no shock del Real Madrid

Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘diariogol.com’, Florentino Perez avrebbe rifiutato un’offerta shock di 110 milioni di euro, presentata sul tavolo dal Chelsea per il cartellino di Vinicius Junior. Un’offerta che il Real Madrid ha mandato al mittente, nonostante la cifra monstre che il club londinese avrebbe stanziato per portare in Inghilterra il gioiellino brasiliano classe 2000.

Il motivo del rifiuto madrileno, secondo ‘diariogol.com’, si celerebbe dietro ad altri ‘disegni’ di mercato. Florentino Perez, infatti, vorrebbe utilizzare il cartellino di Vinicius come possibile contropartita tecnica per sedurre (e limare il prezzo) dell’operazione Haaland oppure di quella Mbappe. D’altronde, il profilo del brasiliano potrebbe far gola a due club come Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, che ritroverebbero rispettivamente una punta di diamante, in caso di cessione illustre. Dalla sua, non è escluso che il Chelsea (e gli altri top club europei interessati) possa tornare alla carica per l’ex gioiello del Flamengo, nella speranza di ammorbidire le richieste del Real e convincere Florentino Perez a cambiare le proprie strategie di mercato.