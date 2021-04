Ramsey potrebbe tornare in Premier dopo due stagioni alla Juventus in cui non ha reso, anche per guai fisici, secondo quanto ci si aspettava. I bianconeri tentano lo scambio

Il nome di Ramsey è senza dubbio presente sulla lista cessione di Paratici. Sbarcato alla Juventus l’estate di due anni fa a parametro zero commissioni escluse, il gallese (29 presenze, 2 gol e 5 assist quest’anno) non è riuscito a ripetere le prestazioni fornite con la maglia dell’Arsenal che tanto lo avevano reso appetibile sul calciomercato. E che spinsero i bianconeri a garantirgli un ricco contratto fino a giugno 2023 da ben 7 milioni di euro netti a stagione, di cui adesso il club intende liberarsi nell’ottica di alleggerimento del monte ingaggi. D’altronde il progetto SuperLega è già morto, almeno per ora…

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Sassuolo, Shakhtar-De Zerbi: piovono conferme

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Richiesta e ‘garanzie’ per il rinnovo: occhio (anche) alla Juventus

Calciomercato Juventus, Ramsey torna in Premier: doppio tentativo di scambio

Ramsey non sarà semplice da piazzare proprio a causa dell’elevato compenso, anche se in soccorso della società presieduta da Andrea Agnelli (forse ancora per poco) possono arrivare alcuni club inglesi di un certo prestigio. Uno su tutti, il Leicester di Rodgers vicino a conquistare un’importante quanto fin qui meritatissima qualificazione alla prossima Champions League. Stando a indiscrezioni le ‘Volpi’ potrebbero mettere sul tavolo uno scambio alla pari con l’ex Sampdoria Dennis Praet, ai tempi in cui indossava la maglia blucerchiata finito sul taccuino dei dirigenti juventini. In tal caso, però, la risposta della Juve sarebbe negativa, con annessa controfferta: 20-25 milioni di euro o scambio alla pari con Ricardo Pereira, in entrambi i casi sarebbe una bella plusvalenza. ‘Sfruttabile’ sull’out mancino nonché da interno in una mediana a tre, il 27enne portoghese è rappresentato dallo stesso agente di Cristiano Ronaldo, vale a dire Jorge Mendes.

L’ex Porto ha vissuto un’annata travagliata dato che rientrava dall’infortunio al crociato, il suo contratto col Leicester è in scadenza nel 2023 come quello di Ramsey con la Juve, tuttavia i suoi emolumenti non superano i 4 milioni di euro.

A.R.