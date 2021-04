Il Comitato Esecutivo dell’UEFA si è riunito per decidere le possibili sanzioni da attuare ai 12 club della Superlega

Il caos creato dalla Superlega, poi sospesa, ha convinto l’UEFA a prendere dei provvedimenti sui 12 club ‘ribelli’. Lo aveva detto il presidente Ceferin, e la notizia trova conferme quest’oggi. Il piano di Florentino Perez e del presidente della Juventus Andrea Agnelli sembra solo messo in stand by, e l’UEFA continuerà a monitorare la questione. Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, infatti, oggi il Comitato Esecutivo si è riunito per decidere cosa fare.

Non ci sarà la cacciata di Real Madrid, Chelsea e Manchester City dall’attuale Champions League: motivi economici, accordi di diritti tv presi in precedenza ne impediscono l’uscita anticipata dalla competizione. Le due parti si siederanno a trattare e contestualmente l’UEFA si metterà al lavoro per introdurre clausole che scoraggino o impediscano altre fuoriuscite. E il nuovo format della Champions potrebbe essere anticipato al 2022.