La prestazione di Handanovic contro lo Spezia non ha convinto, per questo l’Inter potrebbe cambiare, l’erede arriva dalla A, ma attenzione

La papera sul gol di Farias ha tarpato le ali di Antonio Conte e della sua Inter, sempre più proiettata alla vittoria dello scudetto, ma a metterci una pezza ci ha pensato Ivan Perisic, ristabilendo il gap. Un solo punto raccolto contro lo Spezia, però, non ha minato il percorso dei nerazzurri – anche perché i diretti concorrenti del Milan hanno perso contro il Sassuolo ieri -, ma potrebbe cambiare qualcosa per Samir Handanovic, in vista soprattutto della prossima finestra di calciomercato. La dirigenza del club sta tenendo d’occhio un portiere della Serie A, infatti, che però è finito anche nel mirino di un’altra squadra.

Calciomercato Inter, Musso per il dopo Handanovic | Duello in Serie A!

Secondo quanto riferisce Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e grande tifoso dell’Inter, il nome che la sua squadra avrebbe segnato nel taccuino per il dopo Handanovic è quello del portiere dell’Udinese Musso. L’argentino è molto corteggiato in Serie A, tanto che la Roma pare abbia quasi trovato un accordo per l’anno prossimo, riuscire a strapparlo alla concorrenza sarà difficile, ma altrettanto difficile potrebbe essere per i nerazzurri pensare di tenere lo sloveno.

“Handanovic prima era sempre in positivo con i punti portati a fine anno, quest’anno no, ha fatto 4-5 partite di alto livello e non solo, con la Juve e il Napoli all’andata, il derby al ritorno – ha iniziato Biasin a CMIT TV -. Ma c’è una serie di partite in cui non è stato all’altezza del proprio nome”.

Una vita a difendere i pali dell’Inter, il trentaseienne, arrivato anche lui dall’Udinese, potrebbe però lasciare il posto che occupa dal 2012: “L’Inter sta ragionando su un possibile sostituto, non so se da questa stagione, ma sono attenzionati un paio di nomi, in cima Musso”, ha detto ancora il giornalista. “Bisogna vedere quanto potrà agire, dopo il caos della SuperLega. Non so se hanno già deciso che per Handanovic il tempo è scaduto oppure va data un’altra occasione”, ha infine concluso.