Partita spettacolare all’Olimpico: la Roma frena la cavalcata dell’Atalanta ma non basta ad avvicinarsi alla Lazio, la ‘Dea’ fallisce l’aggancio al secondo posto

La Roma ospita l’Atalanta per provare a rimanere in orbita Europa e frenare la cavalcata della squadra di Gasperini, galvanizzata dalla vittoria contro la Juventus. I giallorossi arrivano dalla pesante sconfitta per 3-1 contro il Torino e devono riscattarsi. La gara la sblocca dopo 26 minuti Ruslan Malinovskyi che si ripete dopo il gol decisivo contro i bianconeri. La Roma prova a rimettersi in partita ma rischia tanto e l’occasione più clamorosa la spreca Muriel davanti la porta che si dispera.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Gomez torna in Italia | Scambio a sorpresa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, svolta Zidane | Torna il grande ex!

Roma-Atalanta 1-1 | Tabellino marcatori

Quello è l’episodio decisivo che cambia l’inerzia della partita, anche perché pochi minuti dopo arriva l’espulsione di Robin Gosens che riaccende le speranze della Roma. Al 75′ infatti i giallorossi pareggiano grazie alla rasoiata di Bryan Cristante che segna il gol dell’ex e corona una grande prestazione. Edin Dzeko ha poi l’occasione per ribaltare il match ma si oppone Gollini.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, cinque rinnovi in sette giorni | A giorni l’annuncio

Nonostante l’espulsione finale di Ibanez, la gara termina 1-1. Un punto che permette alla Roma di tenere vivo l’obiettivo europeo, nonostante la distanza ancora di 3 punti sulla Lazio che stasera ha la possibilità di allungare, ma che fa perdere terreno all’Atalanta rispetto al vantaggio in classifica sulla Juventus guadagnato pochi giorni fa.

Tabellino marcatori:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, clamoroso ritorno | Lascia la Spagna!

ROMA-ATALANTA 1-1

26′ Malinovskyi, 75′ Cristante