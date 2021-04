Nonostante una situazione economica molto delicata, la Juventus è attesa protagonista della prossima sessione di calciomercato. Uno degli obiettivi sarà l’acquisto di un laterale sinistro. Possibile tentativo in Premier: ecco i dettagli

Soldi veri ce ne sono pochi, ecco perché nel prossimo calciomercato estivo i club dovranno ingegnarsi per rinforzarsi e allo stesso tempo non appesantire ulteriormente i disastrati conti. Inclusa la Juventus, che lo scorso febbraio ha chiuso semestrale con un passivo di ben 113 milioni di euro… I bianconeri potrebbero quindi essere obbligati a cedere più di un big, Cristiano Ronaldo a parte, tentando la strada dello scambio che per il bilancio è la migliore, vedi il capitolo plusvalenze. Con uno scambio, per esempio, potrebbe regalare a Pirlo o chi per lui un nuovo laterale sinistro. E’ noto infatti che Paratici e soci siano da tempo alla ricerca di un sostituto di Alex Sandro, che il meglio di sé lo ha già dato e ieri è stato decisivo, in negativo, nella ‘pesante’ sconfitta con l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, Rabiot ‘regala’ l’ex Inter: scambio alla pari

Per il nuovo terzino mancino, la Juventus vorrebbe utilizzare il cartellino di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non ha convinto nemmeno sotto la gestione Pirlo e, anche in virtù del suo pesante ingaggio (7 milioni fino al 2023), il club presieduto da Andrea Agnelli si è deciso del tutto a lasciarlo partire. Preso a zero, dalla sua partenza si ricaverebbe una certa quanto sostanziosa plusvalenza. Stando a indiscrezioni, l’idea sarebbe quella di proporlo al Manchester United in cambio di Alex Telles. Il brasiliano ex Inter è giunto alla corte di Solskjaer l’estate scorsa ma fin qui non è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare. Appena 511 i minuti disputati in campionato, 292 quelli in Champions e 404 quelli in Europa League.

Dotato di passaporto italiano, il 28enne (contratto fino al 2024 da 5,5 milioni circa) è un vecchio pallino della dirigenza juventina e intenzionato a partire visto lo scarso feeling col manager dei ‘Red Devils’. Juve e United sono in ottimi rapporti, non a caso si parla anche di possibili altri affari da Pogba a Dybala fino a Cristiano Ronaldo, per cui uno scambio alla pari con quotazioni elevate utili al bilancio non può essere escluso.