Il futuro di un big fa discutere nelle ultime ore e l’Inter potrebbe rappresentare un’opzione concreta sul calciomercato nei prossimi mesi. Di seguito gli scenari e le piste per il calciatore del Barcellona

L’Inter valuta diverse piste sul calciomercato e potrebbe rinforzare la sua rosa in estate con profili mirati e utili al gioco di Antonio Conte. Un’opportunità interessante potrebbe arrivare direttamente dalla Liga e in particolare dal Barcellona per i nerazzurri. I blaugrana, infatti, devono fare i conti con il caso legato a Miralem Pjanic. Il centrocampista ieri non ha preso parte all’ampia vittoria per 4-0 in finale di Coppa del Re, anzi è stato lasciato addirittura in tribuna. Non si è mai veramente ambientato e ora rappresenta un vero e proprio caso in casa blaugrana.

Calciomercato Inter, caso Pjanic e doppia pista: occhio alla scambio

Il mediano ha fatto bene in Serie A nelle scorse stagioni e ora il Barcellona potrebbe offrirlo proprio nel massimo campionato italiano. Occhio all’Inter: i blaugrana, infatti, potrebbero offrirlo in uno scambio con Marcelo Brozovic, epicentro del gioco di Antonio Conte. Occhio, però, anche alla pista relativa la Premier League: anche il Manchester City potrebbe costituire un’opportunità. Intanto, Pjanic si mostra con la coppa su Instagram, ma il suo futuro è sempre più in dubbio.