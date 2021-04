Calciomercato Juventus, Ronaldo e Mbappe | Il piano del Real

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus e ritornare al Real Madrid, interessato anche a Kylian Mbappe

La Juventus sta vivendo una crisi economica non indifferente e i motivi sono diversi. L’acquisto di Cristiano Ronaldo, le uscite premature dalla Champions League e la pandemia, hanno danneggiato e non poco il bilancio del club bianconero. CR7 ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è sempre più probabile un suo addio la prossima estate, soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto. Complicato, considerando che si tratta di un classe ’85.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Genoa, il rinnovo di Dybala | Annuncio di Paratici

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Doppio scambio con il Manchester United

Juventus, Ronaldo al Real con Mbappe

Secondo quanto riferito da ‘DonDiario.com‘, il Real Madrid potrebbe tentare l’assalto per il ritorno di Cristiano Ronaldo. La trattativa per riportare il portoghese al Bernabeu non è semplice, ma nemmeno impossibile. Anche perché entrambi hanno vissuto in modo positivo il sodalizio, che ha portato a parecchi trofei vinti. E la Juventus non sarebbe triste, per usare un eufemismo, nel privarsi di Ronaldo.

Ma non solo. Florentino Perez tenterà anche di acquistare Kylian Mbappé, anche lui in scadenza nel 2022. La ‘carta’ CR7 servirebbe anche per permettere al baby prodigio francese di giocare col suo idolo. Quel “Vedremo…” di Butragueno dà speranza al Real per l’acquisto di Mbappé, che sta trascinando il PSG a suon di gol.