La Juventus lavora pensando al futuro e studia un doppio scambio clamoroso con il Manchester United: lo vuole anche Cristiano Ronaldo

È una stagione davvero difficile quella vissuta dalla Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi in questi mesi e ha ormai compromesso il proprio cammino nelle diverse competizioni. La compagine allenata da Andrea Pirlo occupa infatti la terza posizione in Serie A con l’Inter che ha un vantaggio di ben 12 punti.

In questo finale di stagione però la ‘Vecchia Signora’ deve provare a rialzarsi in maniera definitiva in modo da puntare almeno a raggiungere una delle prime quattro posizioni che consentono di accedere alla prossima Champions League. A metà maggio poi ci sarà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che potrebbe rendere meno amaro il finale dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, doppio scambio con il Manchester United: Dybala e Szczesny per De Gea e Pogba

Mentre la squadra pensa soltanto a rilanciarsi in queste ultime settimane, la società continua a lavorare sul futuro e pensa al doppio scambio a sorpresa. La Juventus, infatti, starebbe pensando a un doppio scambio a sorpresa con il Manchester United, così come riportato da ‘Don Balon’.

Da Manchester arriverebbero due colpi importanti come David De Gea e soprattutto Paul Pogba, che sistemerebbe la situazione a centrocampo. In cambio però dovrebbero partire due elementi come Wojciech Szczesny e Paulo Dybala, che secondo Cristiano Ronaldo sarebbero i due elementi giusti da sacrificare per far respirare le finanze del club e ripartire.

Il portoghese potrebbe anche partire ma in caso di acquisti importanti come De Gea e Pogba potrebbe restare in bianconero un altro anno rispettando il suo contratto.