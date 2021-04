Appena terminato il match della 30^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Atalanta: vittoria per i bergamaschi, tabellino e classifica

Da poco conclusosi il match tra Fiorentina ed Atalanta. Il posticipo, valido per la 30^ giornata di Serie A ha mantenuto le aspettative elevate, regalando spettacolo dal primo all’ultimo minuto. Nel primo tempo i bergamaschi sono riusciti a portarsi in vantaggio di due gol, grazie alle reti siglate dal solito Zapata. La sfida sembrava in pieno controllo degli uomini di Gasperini, ma nel secondo tempo si scatena Vlahovic. Il serbo risponde al colombiano con un’altra doppietta, che riporta l’incontro in parità. Dopo pochi minuti, però, i nerazzurri ottengono un rigore a favore, realizzato successivamente da Ilicic. Inutile l’offensiva viola nel finale, con il match che si chiude con il risultato di 2-3 per la ‘Dea’. Quarta vittoria di fila per Gasperini, che riacciuffa la zona Champions League piazzandosi al quarto posto.

Fiorentina-Atalanta 2-3, tabellino e classifica

Di seguito tabellino del match e classifica.

FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Quarta (77′ Venuti), Biraghi; Amrabat, (71′ Borja Valero), Castrovilli (71′ Eysseric), Bonaventura (77′ Callejon); Kouame, Vlahovic. All. Iachini

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Romero (46′ Djimsiti), Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi (63′ Maehle), Pasalic, Muriel (63′ Ilicic); Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Sacchi di Macerata

Risultato: 2-3

Marcatori: 13′ e 41′ Zapata (A), 57′ e 67′ Vlahovic (F), 70′ Ilicic (A)

NOTE ammoniti: 23′ Romero (A), 32′ Pezzella (F), 53′ Amrabat (F), 72′ Milenkovic (F)

CLASSIFICA 30^ giornata di Serie A: Inter 74, Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio 55*, Roma 54, Hellas Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Spezia 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15

*Una partita in meno